Выпуски облигаций в юанях теряют в объемах из-за дефицита ликвидности

Российский рынок юаневых облигаций прирастает небольшими объемами, обратил внимание «Коммерсант». Новые выпуски не превышают 400 млн юаней, хотя ранее крупные заемщики привлекали не менее 500 млн, чаще — более 1 млрд юаней.