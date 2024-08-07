"Комната культуры" рассказала, как в клипе на новую песню снялась Стася Милославская

Музыканты отметили, что в новом клипе будет много сюрпризов и забавная импровизация Барнаульская группа "Комната культуры" 20 августа представит клип на новую песню "Все они о тебе", которую музыканты официально презентовали 6 августа на восьми самых популярных музыкальных площадках.