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"Комната культуры" рассказала, как в клипе на новую песню снялась Стася Милославская

"Комната культуры" рассказала, как в клипе на новую песню снялась Стася Милославская

Музыканты отметили, что в новом клипе будет много сюрпризов и забавная импровизация Барнаульская группа "Комната культуры" 20 августа представит клип на новую песню "Все они о тебе", которую музыканты официально презентовали 6 августа на восьми самых популярных музыкальных площадках.

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