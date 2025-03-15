Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    Мы не покупаем ничего у КАЗ!  Мы из Индии и Китая - запчасти заказываем и скупаем списанные! ((да..да..все так и есть..."Сталин растворил...
  • Кузнецов Владимир
    Cдаётся мне, что какие то ,либо НАТОвские, или штатовские попали в ловушку и поэтому такая забота о бандерлогах, но к...Какие области мож...
  • Aleksandr Sobolev
    ((тебя даже твоя подружка опустила Анодрат ! 😀"Сталин растворил...

Трамп готовит Зеленскому сделку похуже капитуляции

Трамп готовит Зеленскому сделку похуже капитуляции

Американцы могут предъявить Украине новые претензии. Оказалось, что с коррупцией там даже не пытались бороться, а выделенные на это Вашингтоном деньги шли совсем на другое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
хохол родился еврей заплакал...у свиней в генах что бы и где бы спиздить и как пожить на халяву...лживые ,изворотливые свинокрысы🐀 💩🐽..
Ответить
1 д.
наверх