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FiNE NEWS

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США по ошибке передали Китаю секретный агрегат F-35

Пентагон и компания Lockheed Martin ищут способ вернуть фонарь кабины истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, который по ошибке доставили в Гонконг.

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