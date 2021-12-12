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Сборная Камеруна по гандболу сбежала с чемпионата мира, чтобы остаться в Испании

Гандболистки сборной Камеруна пропали на проходящем в Испании чемпионате мира, сообщает ТАСС. Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан покинули расположение команды и скрылись в неизвестном направлении.

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