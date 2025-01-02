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Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»

Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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