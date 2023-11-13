В метро Москвы продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов

Транспортная система российской столицы сегодня немыслима без метро. Сотни километров путей, более 250 станций, а также многочисленные сопутствующие объекты инфраструктуры помогают многомиллионному мегаполису ежедневно функционировать.
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