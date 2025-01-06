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Деанджело о победе Трампа и отставке премьера Канады Трюдо: «Все складывается так, чтобы вернуть Северную Америку на путь истинный и поставить заботу о гражданах своей страны на первый план!»

Джастин Трюдо объявил об уходе с поста лидера правящей Либеральной партии. Он останется в должности премьера до тех пор, пока партия не определит его преемника.

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