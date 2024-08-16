Ignio.com Стрелец. Еженедельный общий гороскоп за 19 - 25 августа

Постарайтесь не перегружать себя на работе, лучше сделать меньше по объему, но более качественно. Вы можете достичь цели благодаря поддержке друзей и сослуживцев, а значит, не стоит отказываться от помощи.
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