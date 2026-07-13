В СФ предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка

В Совете Федерации предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. После получения устройства в руки злоумышленник может изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для махинаций с аккаунтами.
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