Минздрав: распространение вейпов следует затормозить

Во Всемирный день отказа от табака заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков рассказал о проблемах, связанных использованием вейпов.