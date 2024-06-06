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В Удмуртии презентовали книгу «Бесконечность истории и конец классических идеологий или почему Запад проиграет России»

В Удмуртии презентовали книгу «Бесконечность истории и конец классических идеологий или почему Запад проиграет России»

Ижевск. Удмуртия. В Национальной библиотеки Удмуртии прошла презентация книги депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Исаева «Бесконечность истории и конец классических идеологий или почему Запад проиграет России».

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