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Мировое обозрение

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AFP: Жене Мадуро требуется операция на сердце

AFP: Жене Мадуро требуется операция на сердце

Главное в тезисах: Тезис 1: Супруге Николаса Мадуро — Силии Флорес — требуется операция на сердце из-за диагностированного пролапса, о чём сообщил её сын Николас Мадуро Герра.

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