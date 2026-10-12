Heavy rains in Ecuador trigger widespread flooding, landslides

Heavy rains linked to the El Niño weather phenomenon have triggered widespread flooding and landslides across Ecuador, damaging nearly 5,000 homes.
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