Провал системы. Или немного про врачебную несправедливость.

Алекс Сэм В Подмосковье врач с труднопроизносимыми ФИО прям при мне в интернете спрашивал как меня лечить...

Александр Симаков Ну и как, вылечил тебя врач с труднопроизносимыми ФИО или у тебя такое труднопроизносимое заболевание, что даже в интернете нет методики его лечения?