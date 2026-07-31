Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Провал системы. Или немного про врачебную несправедливость.

Провал системы. Или немного про врачебную несправедливость.

Вместо эпиграфа анекдот: Психиатр показывает пациенту листок бумаги с кляксой: — Что вы видите? — Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с иди.

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Комментарии
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Алекс Сэм
В Подмосковье врач с труднопроизносимыми ФИО прям при мне в интернете спрашивал как меня лечить...
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1 м.
Александр Симаков
Ну и как, вылечил  тебя врач с труднопроизносимыми ФИО или у тебя такое  труднопроизносимое заболевание,  что даже в интернете нет методики его лечения?
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1 м.
Людмила Фирстова
Мне вот интересно, как этот американский подданный попал на приём к врачу с труднопроизносимым именем в Подмосковье?
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1 м.