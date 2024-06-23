Эрик Земмур: Целью партии стало достижение нулевой миграции

Достижение нулевой миграции стало одной из целей партии «Реконкиста» (Reconquête!) в случае получения депутатских мест на парламентских выборах в Национальное собрание Франции, заявил ее лидер Эрик Земмур, 22 июня пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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