Эрик Земмур: Целью партии стало достижение нулевой миграции

Достижение нулевой миграции стало одной из целей партии «Реконкиста» (Reconquête!) в случае получения депутатских мест на парламентских выборах в Национальное собрание Франции, заявил ее лидер Эрик Земмур, 22 июня пишет французский журнал Valeurs actuelles.