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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сенаторы США потребовали от WADA документы по делу китайских пловцов

Открытое письмо, адресованное главе WADA Витольду Баньке, опубликовано на сайте Конгресса. 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио.

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