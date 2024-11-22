Опергруппа рассказала о ходе восстановительных работы по электроснабжению

На 9 утра остаются отключенными объекты в 23 муниципальных образованиях. Областные и муниципальные аварийно – спасательные подразделения совместно с ремонтными бригадами Рязаньэнерго планируют восстановить электроснабжения до 18.
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