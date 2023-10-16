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Липовой назвал жалобы НАТО и ВСУ на «Генерала Мороза» последним аргументом

Липовой назвал жалобы НАТО и ВСУ на «Генерала Мороза» последним аргументом

Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская армия снова будет использовать зиму как оружие в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

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