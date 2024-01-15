Nikkei: итоги выборов на Тайване могут обострить отношения с Пекином

Избрание на пост главы администрации Тайваня представителя правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ может повлечь обострение отношения острова с материковым Китаем, поскольку победивший на выборах политик известен жестким отношением к Пекину, передает газета Nikkei.
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