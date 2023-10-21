Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка

Зоя Копань

До коих пор, эти СПГ будут реальной угрозой нашей страны, что за мразь запустила в нашу страну это волчье племя, ведь их отцы и деды выгоняли из своих страны настоящих специалистов которые приезжали к ним поднимать их сельское хозяйство, промышленность, и наконец то учить их детей грамоте, избивали, насиловали и они убегая с чемоданом оставляли и квартиры и все нажитое годами, наше правительство дождётся что будет как в "демократических" странах, молодое поколение мигрантов бездельники и занимающиеся в спортивных секциях, пока их папаши торгуют на рынке, будут бастовать!