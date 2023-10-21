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Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка

Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка

РИАМО - 21 окт. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре.

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Комментарии
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Зоя Копань
До коих пор, эти СПГ будут реальной угрозой нашей страны, что за мразь запустила в нашу страну это волчье племя, ведь их отцы и деды выгоняли из своих страны настоящих специалистов которые приезжали к ним поднимать их сельское хозяйство, промышленность, и наконец то учить их детей грамоте, избивали, насиловали и они убегая с чемоданом оставляли и квартиры и все нажитое годами, наше правительство дождётся что будет как в &quot;демократических&quot; странах, молодое поколение мигрантов бездельники и занимающиеся в спортивных секциях, пока их папаши торгуют на рынке, будут бастовать!
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