Гвардиола о неудачах «Челси»: «Это АПЛ, здесь все крутые. Никто не знает, что произойдет»

Пеп Гвардиола поделился мнением об игре «Челси». В последних 7 матчах в АПЛ лондонцы одержали всего 1 победу и занимают в таблице 10-е место.
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