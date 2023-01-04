Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Гвардиола о неудачах «Челси»: «Это АПЛ, здесь все крутые. Никто не знает, что произойдет»

Пеп Гвардиола поделился мнением об игре «Челси». В последних 7 матчах в АПЛ лондонцы одержали всего 1 победу и занимают в таблице 10-е место.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх