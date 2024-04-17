80 лет назад завершилась битва за Правобережную Украину

Переправа через реку Днестр танков Т-34-85 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии80 лет назад победой Красной Армии завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.
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