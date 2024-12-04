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Узбеки в 2024 году вывели из России больше триллиона рублей, о чем это говорит?

Узбеки в 2024 году вывели из России больше триллиона рублей, о чем это говорит?

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Чинуш к ответу!Обнародовать фамилией лоббистов: СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
НП
Наталья Павлова
А есть ещё вопрос: а точно ли мигранты, работающие в России, отправляют деньги своим семьям? Не идут ли эти деньги для радикальных исламистов? И ещё: а будет ли толк, если повысить налоги для мигрантов, работающих в России? Похоже, бо́льшая часть их работает нелегально и вообще НИКАКИХ налогов не платит. А посчитать? Пусть их, например, 5 млн (а все ли из них трудовые и платят налоги в казну РФ?), переведено больше триллиона, это получается зарплата на нос больше 200 т.р.? Не есть, не пить, жить под забором, чтобы иметь возможность столько переводить! И уже обложенных налогом? А много ли россиян могут похвастать такой зарплатой? Почему же ни финансисты, ни налоговики, ни правоохранители по экономической части не задумываются об этом?
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Всех ишаков узбеков таджиков азеров хачей облагать налогами. На границе проверять если нет справки конфисковывать деньги иблокировпть карты.
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2 час.

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