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Завтра на Урале местами ожидаются очень сильные ливни

Завтра на Урале местами ожидаются очень сильные ливни

В среду, 26 августа, на севере Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Как сообщает ГУ МЧС региона, ливни могут привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, замыканиями линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта В зоне риска – Пелым, Карпинск, Ивдель, Серов, Североуральск, Краснотурьинск, Волчанск.

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