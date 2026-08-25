Завтра на Урале местами ожидаются очень сильные ливни

В среду, 26 августа, на севере Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Как сообщает ГУ МЧС региона, ливни могут привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, замыканиями линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта В зоне риска – Пелым, Карпинск, Ивдель, Серов, Североуральск, Краснотурьинск, Волчанск.