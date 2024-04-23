В Харькове заявили о перебоях в эфире ТВ после уничтожения телебашни

REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy Цифровое телевидение пропало в Харькове и окрестностях после уничтожения телебашни высотой 250 метров, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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