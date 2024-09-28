Андрей Захарченко 27 сентября 2024 г., 17:47 «Просроченный» мечтает клепать расчески для собак где-нибудь в Аргентине, если в самолете не взорвется Главарь киевского режима, похоже, лелеет надежды на безбедную и долгую жизнь во главе если не Украины, то хотя бы одноименной бизнес-империи.