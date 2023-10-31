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Депутат Европарламента Крах: на Украине ведётся борьба за мировой порядок

Депутат Европарламента Крах: на Украине ведётся борьба за мировой порядок

Украина стала местом борьбы за мировой порядок, в рамках которой США пытаются потеснить Россию, заявил депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах в интервью американскому журналу American Conservative.

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