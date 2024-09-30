На Западе раскрыли, чем закончится конфликт на Украине

МОСКВА, 30 сентября, ФедералПресс. На Западе все чаще говорят о том, что российско-украинский конфликт может завершиться только переговорным процессом и соглашением с Москвой на основе принципов, которые обсуждались в Стамбуле.
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