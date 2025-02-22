Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься для каждого отдельно

При этом инвестиции в развитие российского бизнеса должны окупиться Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что иностранным компаниям предъявят другие требования, если те захотят вернуться в Россию.
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