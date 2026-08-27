Кому и что подписал Путин?

Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры», некоторые моменты которого мы попробуем рассмотреть.
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