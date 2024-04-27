Похитившую 150 млн рублей экс-главу "Жилфонда" доставили в Барнаул

Суд продлил ей срок ареста до 1 июля Экстрадиция Людмилы Авдюхиной / Фото: ГУ МВД по края В Алтайский край доставили экстрадированную из Аргентины Людмилу Авдюхину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере.