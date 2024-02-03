Вечер бокса с боем Фьюри — Усик полностью отменен, бой Ковалева сорвался

Бой Сергея Ковалева, намеченный на 17 февраля, не состоится. Вечер бокса в Саудовской Аравии, проведение которого было запланировано на 17 февраля, полностью перенес, болельщики, уже успевшие приобрести билеты, могут получить свои средства обратно, сообщил главный организатор турнира.
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