Вечер бокса с боем Фьюри — Усик полностью отменен, бой Ковалева сорвался

Бой Сергея Ковалева, намеченный на 17 февраля, не состоится. Вечер бокса в Саудовской Аравии, проведение которого было запланировано на 17 февраля, полностью перенес, болельщики, уже успевшие приобрести билеты, могут получить свои средства обратно, сообщил главный организатор турнира.