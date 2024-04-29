Новым главным тренером «Милана» станет Лопетеги

Хулен Лопетеги достиг устной договоренности с руководством «Милана». Бывший главный тренер сборной Испании, мадридского «Реала», «Севильи» и ряда других известных клубов Хулен Лопетеги определился со своим будущим.
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