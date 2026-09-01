МИД Китая не подтвердил заявление Стубба о влиянии на Россию по ядерному вопросу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге заявил, что Пекин не подтверждает слова президента Финляндии Александера Стубба о том, что Китай якобы согласился оказать влияние на Россию в вопросе ядерных вооружений.