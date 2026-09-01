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FiNE NEWS

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МИД Китая не подтвердил заявление Стубба о влиянии на Россию по ядерному вопросу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге заявил, что Пекин не подтверждает слова президента Финляндии Александера Стубба о том, что Китай якобы согласился оказать влияние на Россию в вопросе ядерных вооружений.

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