Мемкоин DEGEN переживает значительный рост цены

Криптовалютный ландшафт стал свидетелем примечательного события, когда мемкоин DEGEN , связанный с решением Ethereum второго уровня Base, взлетел на 128% за последние 48 часов после объявления о включении в дорожную карту листинга Coinbase.
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