Робот - астронавт выполнит важную миссию в космосе

Робота по имени Vyommitra намерена отправить в космос Индия в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил государственный министр Джитендра Сингх, курирующий в правительстве страны атомную и космическую отрасли.
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