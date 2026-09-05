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На какой работе россиянин сможет получать зарплату почти в миллион рублей

На какой работе россиянин сможет получать зарплату почти в миллион рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Единственной отраслью в России, где средняя зарплата оказалась выше 900 тысяч рублей, стало морское рыбоводство.

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