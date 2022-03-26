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Саутгейт о 2:1 со Швейцарией: «Отличная проверка для Англии. Стоунз может быть готов к следующей игре»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги товарищеской игры со Швейцарией. Англичане добились победы со счетом 2:1.

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