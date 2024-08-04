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Подпольщик Лебедев: ВСУ напечатали для мобилизованных присягу с ошибками

Подпольщик Лебедев: ВСУ напечатали для мобилизованных присягу с ошибками

Новобранцам одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатали присягу с ошибками. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на сообщение мобилизованного из Харькова.

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