Подпольщик Лебедев: ВСУ напечатали для мобилизованных присягу с ошибками

Политика как она есть

Новобранцам одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатали присягу с ошибками. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на сообщение мобилизованного из Харькова.