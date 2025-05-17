Трамп выразил уверенность, что ему удастся встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине и достичь положительного результата.
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