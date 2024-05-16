Родит ребенка, но не от Бибера: Селена Гомес станет мамой

Бойфренд певицы рассказал о ближайших планах на жизнь со своей любимой. Селена Гомес хочет родить ребенка от Бенни Бланко LEGION-MEDIAСообщение о том, что Джастин Бибер уже совсем скоро станет отцом, явно повлияло на его бывшую подругу Селену Гомес.