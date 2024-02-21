Obesity: тренировки один-два раза в неделю эффективны для похудения

Ученые из Национального центра кардиологических заболеваний в Китае обнаружили, что у людей, тренирующихся один-два раза в неделю по выходным, окружности талий и индекс массы тела схожи с таковыми у людей, которые регулярно посещают тренажерный зал.
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