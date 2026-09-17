Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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OpenAI рассказала о шести «неожиданных и вызывающих беспокойство» случаях неподчинения ИИ-моделей за последние полгода.

▪️Самостоятельное дописывание инструкций. Во время работы модель вставляла в свои же заметки (резюме задач) посторонние указания, в том числе не соблюдать обычные ограничения.

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