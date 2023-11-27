Нервные все стали какие-то. Недавно решила почитать одну тему, она называлась «неадекватные запросы женщин на сайтах знакомств».
Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Как выразился один герой фильма на жалобу жены на постоянное одиночество - " заведи собаку".
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7 час.
Виктор Белогорцев
ошибаешься и блядей полно
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3 час.
Виктор Белогорцев
нет ни какой войны полов, есть война женщин против мужчин
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3 час.
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