Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Даже у одних и тех же родителей дети все разные ...Не похожи друг на друга...Кроме, близнецов... ...Шанс родиться чел...
  • Виктор Белогорцев
    нет ни какой войны полов, есть война женщин против мужчинЯ одного не пойму...
  • Виктор Белогорцев
    ошибаешься и блядей полноЯ одного не пойму...

Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?

Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?

Нервные все стали какие-то. Недавно решила почитать одну тему, она называлась «неадекватные запросы женщин на сайтах знакомств».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МВ
Мстислав Водяной
Как выразился один герой фильма на жалобу жены на постоянное одиночество - &quot; заведи собаку&quot;.
Ответить
7 час.
Виктор Белогорцев
ошибаешься и блядей полно
Ответить
3 час.
Виктор Белогорцев
нет ни какой войны полов, есть война женщин против мужчин
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх