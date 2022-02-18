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Nissan создал «дом на колесах», но не только для удовольствия, но и для работы. В NV350 есть кофемашина и письменный стол

Nissan создал «дом на колесах», но не только для удовольствия, но и для работы. В NV350 есть кофемашина и письменный стол

Какие времена, такие автодома. Компания Nissan представила в Японии дом на колесах, но он предназначался в первую очередь для выполнения служебных обязанностей, а затем и для заслуженного отдыха.

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