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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси – лучший футболист в истории «Барсы» по версии FourFourTwo. Хави, Иньеста, Кройфф, Роналдиньо – в топ-5, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й

Месси – лучший футболист в истории «Барсы» по версии FourFourTwo. Хави, Иньеста, Кройфф, Роналдиньо – в топ-5, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й

Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории каталонского клуба. Месси, выступавший за основную команду «блауграны» с 2003 по 2021 год, занял первую строчку.

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