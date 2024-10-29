Поисковики ищут семьи бойцов РККА Михаила Воробьева и Василия Магазинникова

Имена красноармейцев Михаила Воробьева и Василия Магазинникова, погибших в годы Великой Отечественной войны под Сольцами, установлены благодаря подписанным вещам бойцов, сообщает пресс-служба Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.
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