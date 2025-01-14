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В Москве отреставрировали фасад здания метеостанции МГУ

В Москве отреставрировали фасад здания метеостанции МГУ

В Москве завершился капитальный ремонт фасада здания метеорологической станции МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства».

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