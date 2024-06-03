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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оздоев о доминировании «Зенита»: «У «Баварии» была многолетняя серия, но это не значит, что в Германии плохой чемпионат. В России так же – нужно просто быть готовым конкурировать»

В сезоне-2023/24 «Зенит» в 6-й раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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